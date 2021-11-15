В Челябинской области сократилось почти на треть количество выявленных фальшивых купюр

За девять месяцев 2021 года в банковском секторе Челябинской области выявлено 319 поддельных денежных знаков Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок сократилось на 32%.

Как сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, снижение произошло за счет сокращения количества поддельных пятитысячных купюр. Однако они по-прежнему занимают большую долю среди фальшивок – около 90%. При этом количество выявленных «пятитысячных» с признаками подделки сократилось почти на 40%, до 275 штук.

«В большинстве случаев поддельную банкноту номиналом пять тысяч рублей отличает неаккуратно выполненный водяной знак, который расположен на белом фоне купюры в виде числа 5000. На фальшивке он более темный, без полутонов. На подлинной же банкноте водяной знак выполнен в светлом тоне, если рассматривать его на просвет, - комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. - Также зачастую на фальшивке отсутствует скрытое изображение букв «РР». Если подлинную купюру разместить под острым углом против света, то буквы будут видны».

Кроме того, были обнаружены 26 штук фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей, 11 штук поддельных купюр номиналом 2000 рублей и четыре банкноты номиналом 500 рублей. Также были выявлены одна фальшивая 200-рублевая купюра и две банкноты номиналом 50 рублей.

В Челябинском отделении Центробанка напоминают, фальшивыми купюрами расплачиваться нельзя. Если банкнота вызвала сомнение, ее нужно отнести на экспертизу в коммерческий банк.

Помочь определить признаки подлинности сможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Предприниматели или руководители торгово-сервисных предприятий Челябинской области могут повысить квалификацию своих сотрудников, чья работа связана с наличными деньгами. Дистанционный образовательный курс можно пройти на сайте Университета Банка России. Курсы проводятся бесплатно, по итогам выдается сертификат.