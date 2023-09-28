В Челябинской области станет проще провести «голубое» топливо

В Челябинской области расширили возможности применения единовременной выплаты на установку и приобретение внутридомового газового оборудования.

Соответствующий проект закона, разработанный министерством социальных отношений по инициативе губернатора, рассмотрели депутаты Законодательного собрания на заседании 28 сентября.

Законопроектом предлагается увеличить объем дополнительной меры социальной поддержки. До настоящего момента при расчете размера выплаты на газификацию учитывались только расходы на внутридомовое газовое оборудование и работы по его установке.

Теперь в перечень расходов, которые могут быть компенсированы за счет средств областного бюджета, включена стоимость оборудования, необходимого для реконструкции (устройства или переустройства) системы отопления, а также работ по его установке, пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина. Например, если дом ранее отапливался печью, то возникает необходимость монтажа трубопроводов, отопительных приборов и так далее.

Напомним, в 2021 году была введена новая мера социальной поддержки – выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплаты работ по его установке.

Изначально размер выплаты составлял 60 тысяч рублей. Затем ее несколько раз индексировали. В августе 2023 года максимальный размер единовременной социальной выплаты на оплату приобретения и установки внутридомового газового увеличен для отдельных категорий граждан увеличен со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей - 200 тысяч рублей.

Выплату на газификацию до 150 тысяч рублей смогут получить:

- одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);

- семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

- инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

- совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет;

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий;

- малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет (то есть граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума).

Выплата в размере до 200 тысяч рублей предоставляется:

- мобилизованным южноуральцам (призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента «Об объявлении частичной мобилизации в РФ») и членам их семей;

- семье гражданина, состоящего на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключившего контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы (контрактник или один из членов его семьи должен быть зарегистрирован в жилом помещении, в котором будет проведен газ, и являться собственником этого жилья);

- семье гражданина, заключившего контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» (должны быть собственниками жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении);

- семье военнослужащего, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО (погибшие военнослужащие должны быть собственниками жилых помещений).

В 2022 году единовременную социальную выплату получили одна тысяча 449 южноуральцев. На реализацию данного закона было направлено 127 миллионов 325,5 тысячи рублей.

В первом полугодии 2023 года единовременная социальная выплата предоставлена одной тысяче 388 получателям. Объем финансирования составил 286 миллионов 881,23 тысячи рублей.