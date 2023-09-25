В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты

В понедельник, 25 сентября, в Челябинской области стартует Всероссийская акция «Монетная неделя». Она будет проходить в коммерческих банках при поддержке Центрального банка РФ и продлится по восьмое октября, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

В течение двух недель у жителей региона будет возможность избавиться от накопившейся мелочи – сдать ее в коммерческие банки.

Монеты будут принимать в 128 отделениях коммерческих банков и их филиалах, расположенных на территории 31 города Челябинской области. Мелочь можно обменять на купюры или зачислить на счет. Кроме того, в некоторых банках предусмотрена возможность обмена на памятные монеты.

Как отметил заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка Олег Молев, всероссийская акция проводится для того, чтобы вернуть монеты разных номиналов в денежный оборот. «Как правило, мелочь оседает у людей в копилках и кошельках, поскольку чаще всего при расчетах используются бумажные деньги. А тем временем монеты необходимы для размена в торговых точках или в общественном транспорте», – добавил Олег Молев. Южноуральцам рекомендуют для оперативности обмена мелочи перед походом в банк рассортировать монеты по номиналам.

В челябинском отделении ЦБ отмечают, что условия обмена монет необходимо уточнить в участвующих акции банках. В некоторых из них на период акции отменяют комиссию за сдачу мелочи.