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Отлично, Джолли!

В Челябинской области стражи порядка раскрыли секреты тестирования служебных собак

Общество
Сегодня, 11:57
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинской области рассказали, как проходит тестирование собак, которые на службе ищут под завалами людей, наркотики и взрывчатые вещества. Четвероногие стражи порядка проходят жесткий отбор.

Чтобы получить статус «служебная собака», хвостатым помощникам полицейских предстоит пройти много испытаний. По их результатам стражи порядка определяют, чем будет заниматься конкретный пес: «работать» в службе конвоирования или же искать людей или наркотики.

Как сдают экзамены будущие четвероногие стражи порядка, полицейские продемонстрировали на немецкой овчарке Джолли, которая родилась в центре кинологической службы ГУ МВД по Челябинской области. Ей всего девять месяцев.

Испытаний было несколько. Первое называется «Социальная проверка». При появлении незнакомца собака не должна проявлять агрессии к постороннему человеку или бояться его. Джолли с этим заданием справилась, демонстрируя дружелюбное отношение к окружающим.

«Еще одно важное тестирование - это проверка на неизвестные объекты. Оно называется «Фантом». Чтобы успешно пройти это испытание, собака не должна эмоционально реагировать на непонятные объекты, которые появляются возле нее», - рассказала начальник отделения центра кинологической службы ГУ МВД по Челябинской области Татьяна Лушенкова.

Также эксперты наблюдали, как Джолли реагирует на звуковые раздражители, например, на выстрел из пистолета. Собака прекрасно справилась и с этим испытанием.

И заключительный полицейский тест - атака человека.

«На этом испытании человек должен подойти к собаке с криками и угрожающим видом. Пес пройдет этот тест, если не проявит страха и не будет пятиться назад», - добавила Татьяна Лушенкова.

Джолли со всеми испытаниями справилась на «отлично». Теперь специалистам предстоит определиться с ее будущим место работы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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