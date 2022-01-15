В Челябинской области существенно сократилось суточное число смертей от ковида

В Челябинской области существенно сократилось суточное число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни шести южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предыдущих дней (накануне умерло семь человек, двумя днями ранее – 12 человек, в начале текущей недели – по 26-27 человек за сутки, на прошлой неделе – по 26-28 жителей ежедневно).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 646 жителей с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 368 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

За прошедшие сутки выявлено 199 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 201 заболевший, снижение на 8,5%). С начала пандемии подтверждено 151 тысяча 461 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 60 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 235). Всего в регионе 141 тысяча 819 жителей сумели победить коварную болезнь.

По состоянию на 15 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение одна тысяча 954 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 821 житель).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.