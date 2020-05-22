В Челябинской области суточное число инфицированных и выздоровевших снижается

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 80 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Суточное число инфицированных практически не изменилось (двумя сутками ранее было зарегистрировано 83 и 84 новых заболевших).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. При этом суточное число выздоровевших пока снижается.

На утро пятницы, 22 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 132 случая коронавируса.

За прошедшие сутки полностью выздоровело 29 пациентов, переболевших ковидом (в четверг и среду был выписан 31 и 51 пациент соответственно). К настоящему моменту 754 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и покинули лечебные учреждения.

Десять инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 25 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 11 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 14 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 75-летняя женщина из Миасса. Причина смерти - сердечно-легочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии (ковид – сопутствующее).