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В Челябинской области суточное число инфицированных сократилось почти на треть

Общество
Сегодня, 11:14
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 47 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Суточное число инфицированных сократилось почти на треть человек по сравнению с предшествующими сутками и почти вдвое по сравнению с тремя сутками ранее (ранее было зарегистрировано 67, 80, 83 и 84 новых заболевших).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро воскресенья, 24 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 246 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки не было выписано ни одного выздоровевшего пациента с ковидом (ранее было выписано 65, 29, 31 и 51 пациент). К настоящему моменту 819 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и покинули лечебные учреждения.

Десять инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 12 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 17 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 62-летняя и 83-летние пациентки с коронавирусом. Причина смерти – атеросклеротическая болезнь сердца.

В больницах продолжает лечение 1388 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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