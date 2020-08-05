ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками

Общество
Сегодня, 14:19
Размер текста

В  Октябрьском районе Челябинской области появилась своя концертная площадка – на колесах.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин пояснил, что задача «передвижных клубов» состоит в том, чтобы жители малонаселенных или отдаленных деревень, где нет своего стационарного клуба или Дома культуры, смогли посещать творческие мероприятия. На данный момент планируется до 100 мероприятий в год.

«Таких населенных пунктов в нашей области больше 350. Поэтому клубы на колесах весьма востребованы, – отметил Алексей Бетехтин.

Вооруженный небольшой сценой, световым и звуковым оборудованием автомобиль марки «Газель» обошелся областной казне в 4.5 миллиона рублей. Также за 22 миллиона рублей до конца года будет приобретено еще три таких автоклуба, которые отправятся в Нагайбакский, Карталинский и Саткинский районы.

В свое время экс-премьер Дмитрий Медведев пояснил, что национальный проект «Культура» имеет задачу сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной и для российских граждан, и для иностранных гостей. Эту задачу в том числе решают и такие  клубы на колесах, которые получают прописку в селах Челябинской области.

Напомним, что в прошлом году в рамках проекта в область поступило два мобильных клуба. К 2024 году число клубов на колесах возрастет до 22.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 10:02
Специалисты компании «Интерсвязь» оперативно устранили последствия урагана
Сегодня, 09:54
В Челябинске зафиксировано 53 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 08:42
Алексей Текслер оценил реализацию ключевых проектов в Озерске
Сегодня, 00:19
Алексей Текслер проверил выполнение своих поручений властями Каслинского района и выслушал людей
Вчера, 19:17
Контрасты Златоуста: гости работают, свои отдыхают
Вчера, 15:04
Багаж полученных в Сколково знаний поможет Наталье Котовой успешно развивать Челябинск
Вчера, 13:35
Чеченец, отбывающий наказание в колонии Челябинска, рассказал о том, как вербуют в террористы
Вчера, 13:33
Челябинский зоопарк работает над проектом по увеличению своей площади
Вчера, 12:45
Александр Астахов оценил ход благоустройства парка Дружбы на ЧТЗ
Вчера, 12:14
Челябинские водолазы выловили из Миасса антикварный самовар
Среда обитания
Сегодня, 13:39
По поручению Алексея Текслера на озеро Аракуль выехали минэкологии и минстрой
Происшествия
Сегодня, 11:40
В Челябинске мужчины под видом благоустройства разбирали брусчатку
Новости
Сегодня, 15:25
Происшествия
В Челябинске вор дорогого электросамоката не смог уехать с места преступления, потому что сел аккумулятор
Сегодня, 15:05
Федерация
В СовФеде призвали проверить причастность российского судна ко взрыву в Бейруте
Сегодня, 14:16
Среда обитания
Минэкологии приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий
Сегодня, 14:08
Федерация
Фонд Олега Митяева отправляет лауреатов детского конкура в «Артек»
Сегодня, 13:16
Общество
Пещеры Челябинской области требуют благоустройства
Материалы рубрики
Сегодня, 13:16
Общество
Пещеры Челябинской области требуют благоустройства
Сегодня, 13:15
Общество
В нацпарке «Таганай» строят подъемный трап к вершине Двуглавой сопки
Сегодня, 12:00
Общество
В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусом
Сегодня, 10:02
Общество
Специалисты компании «Интерсвязь» оперативно устранили последствия урагана
Сегодня, 09:54
Общество
В Челябинске зафиксировано 53 новых случаев заражения коронавирусом
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика