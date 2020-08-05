В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками

В Октябрьском районе Челябинской области появилась своя концертная площадка – на колесах.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин пояснил, что задача «передвижных клубов» состоит в том, чтобы жители малонаселенных или отдаленных деревень, где нет своего стационарного клуба или Дома культуры, смогли посещать творческие мероприятия. На данный момент планируется до 100 мероприятий в год.

«Таких населенных пунктов в нашей области больше 350. Поэтому клубы на колесах весьма востребованы, – отметил Алексей Бетехтин.

Вооруженный небольшой сценой, световым и звуковым оборудованием автомобиль марки «Газель» обошелся областной казне в 4.5 миллиона рублей. Также за 22 миллиона рублей до конца года будет приобретено еще три таких автоклуба, которые отправятся в Нагайбакский, Карталинский и Саткинский районы.

В свое время экс-премьер Дмитрий Медведев пояснил, что национальный проект «Культура» имеет задачу сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной и для российских граждан, и для иностранных гостей. Эту задачу в том числе решают и такие клубы на колесах, которые получают прописку в селах Челябинской области.

Напомним, что в прошлом году в рамках проекта в область поступило два мобильных клуба. К 2024 году число клубов на колесах возрастет до 22.