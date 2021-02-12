В Челябинской области умерло еще 14 пациентов с коронавирусом и 262 человека заболели
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло еще 14 пациентов с коронавирусом: непосредственно от COVID-19 - десять человек, от других причин – четверо южноуральцев.
На сегодняшний день, 12-го февраля, в области подтверждено 48 тысяч 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией (+ 262 новых подтверждения ко вчерашнему дню, в числе вновь заболевших – пять школьников).
Как сообщает сегодня, 12-го февраля, министерство здравоохранения региона, 393 человека за прошедшие сутки выписали из медучреждений.
Всего за время пандемии в Челябинской области выздоровели и были выписаны из больниц 39 тысяч 305 пациентов.
За время пандемии в общей сложности проведено 1 498 854 исследования на COVID-19 методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки сделано 9252 тестов.