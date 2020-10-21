В Челябинской области установили рекорд по числу проведенных КТ

За прошедшие сутки в Челябинской области проведено рекордное количество исследований на компьютерном томографе.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора области Ирина Гехт на брифинге.

«Проведено КТ за сутки 1 тысяча 417. Это, наверное, рекордный показатель», - отметила Ирина Альфредовна.

По результатам проведенных КТ были подтверждены 203 пневмонии. В общем объеме 68 процентов - ковидные пневмонии. В 17 процентах исследований КТ показало, что легкие без патологий. Около 15-ти процентов – это просто бактериальные пневмонии.

В регионе действует 23-приемно-сортировочных отделениях, оснащенных компьютерным томографом. Кроме того, увеличено время работы компьютерных томографов в городских больницах №6 и №9, а также в клинике медакадемии. Это также позволяет увеличить количество исследований.