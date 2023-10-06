В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта

В Челябинской области утвердили условия включения территорий садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в границы населенных пунктов либо образования нового населенного пункта на территории СНТ.

Соответствующий закон был принят депутатами Законодательного собрания региона 28 сентября и подписан губернатором пятого октября. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в июле 2022 года был принят федеральный закон, вносящий изменения в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…». Теперь каждый регион устанавливает требования, исходя из которых территория СНТ либо включается в границы населенного пункта, либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт.

«Территория садоводства или огородничества может быть включена в границы населенного пункта либо новый населенный пункт может быть образован в границах территории садоводства в случае, если в отношении такой территории одновременно соблюдаются следующие требования…», - говорится в законе.

- Местоположение границ СНТ должно быть определено проектом межевания.

- Общее собрание членов садового товарищества должно принять положительное решение о включении территории СНТ в границы населенного пункта или образования нового населенного пункта.

- Необходима подготовить и согласовать проект генерального плана населенного пункта либо проект, предусматривающий изменения генплана поселения, муниципального округа, городского округа.

- муниципальным властям предстоит рассчитать затраты, которые предстоят в связи с принимаемым решением. Понадобятся дополнительные средства на строительство дорог, социальных объектов, организация медицинской помощи и другое.

- на территории садового товарищества должно быть зарегистрировано не менее 50 жилых домов с прописанными гражданами и одновременно не менее чем 50 процентов от их общего количества.

Установлено также еще ряд других требований.

В Российской Федерации 22 региона уже установили соответствующие критерии и привели региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Закон вступит в силу по истечение десяти дней после дня его официального опубликования.