В Челябинской области устранили препятствия для получения льгот детьми войны

В Челябинской области устранили препятствия для полного возмещения проезда детей погибших защитников Отечества в Челябинской области и приравненных к ним лиц к местам захоронения родителей.

Заксобрание утвердило соответствующие поправки в действующий региональный закон.

Напомним, документом детям войны предоставлено право на возмещение расходов на проезд к местам захоронения погибших родителей. Такая льгота предоставляется один раз в три года. При этом расходы компенсируются по факту, но не более 25 тысяч рублей. В документе оговаривается, что компенсируется только поездка в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 100 процентов стоимости проезда). В районах, не имеющих железнодорожного сообщения, возможна компенсация проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда).

Однако при реализации этой нормы закона льготники столкнулись с рядом препятствий. Предусмотренный в законе тип вагона не соответствует тому, которые использует РЖД. Это приводило к отказу в возмещении оплаты проезда. Кроме того, конкретизация типа вагона не давала возможности льготникам приобрести билеты в мягкий вагон с предлагаемой компанией скидкой.

Значительно занижало транспортные расходы и процентное ограничение суммы возмещения.

Новым законопроектом убраны все эти ограничения. Теперь детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам будут возмещать расходы, связанные с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом к месту захоронения отца (матери), в размере 100 процентов, но не более 25 тысяч рублей.».

Депутаты Законодательного собрания приняли законопроект в первом и третьем чтениях.

Напомним, выплаты детям погибших защитников Отечества были введены в сентябре 2016 года. В августе 2019 года в закон были внесены корректировки.