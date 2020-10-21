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В Челябинской области увеличат число мировых судей

Общество
Сегодня, 17:52
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области будет увеличена численность мировых судей. Такая потребность возникла в связи с выросшей нагрузкой на эту категорию судей.

Вопрос рассматривался на заседании комитета Законодательного собрания области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Законодательное собрание Челябинской области выходило с инициативой в федеральные органы по увеличению числа мировых судей в связи с увеличившейся нагрузкой на участках.

«Просили семь дополнительных участков, пока нам дали два – там, где самая высокая нагрузка», - сообщил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.

Согласно утвержденным изменениям в федеральное законодательство, количество судебных участков и должностей мировых судей Челябинской области увеличено со 181 до 183-х.

Предлагается создать дополнительные судебные участки и должности мировых судей в Тракторозаводском районе города Челябинска и Орджоникидзевском районе города Магнитогорска за счет двух новых штатных единиц. «На этих участках самая высокая нагрузка у мировых судей», - пояснил Анатолий Брагин.

Согласно проекту областного закона, затраты на создание судебных участков будут профинансированы за счет средств областного бюджета.

Комитет Законодательного Собрания по законодательству одобрил поправки в региональный закон «О создании судебных участков и должностей мировых судей» и рекомендовал принять их сразу в первом и третьем чтениях, минуя второе чтение.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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