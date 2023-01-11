В Челябинской области увидели свет «Метизы Магнитки»

В научно-технической библиотеке ПАО «ММК» (Челябинская область) состоялась презентация книги «Метизы Магнитки 2.0: Производство. Модернизация. Перспективы», посвященной современной истории Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ».

Это событие стало завершающим аккордом череды мероприятий, проходивших в рамках 80-летнего юбилея ОАО «ММК-МЕТИЗ». Во встрече приняли участие специалисты завода, представители городских библиотек, городского историко-краеведческого музея.

Открывая мероприятие, директор предприятия Сергей Дубовский отметил, что книга стала продолжением уникального проекта, реализованного 15 лет назад. В 2007 году - в год 65-летия ОАО «ММК-МЕТИЗ» - в свет вышла книга о героической истории становления метизного производства в Магнитогорске. Называлась она «Метизы Магнитки».

Повествование в новой книге начинается с первого июня 2006 года - даты объединения метизного и калибровочного заводов. И это, по сути, точка отсчета в постановке принципиально новой цели - создания современного, эффективного холдинга, ориентированного на реализацию самых серьезных задач в вопросах объема производства, сортамента и качества продукции, расширения партнерских взаимоотношений.

В новом издании – все, что произошло на предприятии за прошедшие 15 лет, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

«В этот период метизный завод, можно сказать, получил второе рождение, новый виток развития, стал более совершенным и более перспективным. Книга найдет своего читателя и станет интересной для тех, кто интересуется историей Магнитки и нашего завода», - уверен Сергей Дубовский.

Руководитель предприятия поблагодарил авторский коллектив, всех, кто принимал участие в подготовке книги. Благодарственные письма вручили автору книги Елене Брызгалиной и дизайнеру Виктору Рамиху.

«Меня восхитило развитие завода. Потому что все происходило в непростых условиях, не благодаря, а вопреки, можно сказать. И еще меня удивило, что заводчане настолько дружные, настолько трепетно относятся к своему предприятию. С кем бы я ни общалась, все просто преданы своему заводу, многие пережили с ним самые сложные времена. Это вызывает огромное уважение», - рассказала Елена Брызгалина.

Но чаще всего искреннее «спасибо» было адресовано именно коллективу предприятия. Ведь при всей впечатляющей модернизации оборудования и совершенствованию технологий, главным богатством метизников, как и всей рабочей Магнитки, остается «человеческий капитал».

«Какие бы красивые у нас ни были станки, какое бы замечательное оборудование у нас ни было, историю делают люди, историю делаем мы», - подчеркнула председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ММК-Метиз» Елена Рамазанова.

В конце встречи каждый из присутствующих получил на память экземпляр книги.