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В Челябинской области уже семь выпускников удалены с ЕГЭ

Общество
Сегодня, 11:14
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области с начала экзаменационной кампании с ЕГЭ было удалено семь выпускников.

Накануне, 13 июля, в Октябрьском районе был удален выпускник с экзамена по физике и истории.

«В каждой аудитории ППЭ организовано онлайн-наблюдение, благодаря которому наблюдатель Ситуационно-информационного центра обнаружил телефон у одного из участников Октябрьского муниципального района», - рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас. Результаты ЕГЭ этого выпускника аннулированы.

В пятницу, 10 июля, с экзамена по математике профильного уровня удалили участника из Златоуста, он пронес в аудиторию телефон. «Результаты ЕГЭ данного участника будут аннулированы, экзамены пересдать он сможет только в следующем году», – уточнила начальник управления общего образования минобранауки области Елена Тюрина,

Чуть ранее двух одиннадцатиклассников удалили во второй волне ЕГЭ по русскому языку. В Магнитогорске участник пытался вынести контрольный измерительный материал, в Челябинске был замечен телефон

В ходе экзамена по информатике и ИКТ, по литературе и по географии принудительно покинули пункты сдачи экзаменов два выпускника из Магнитогорска и Нагайбакского района. У одного были обнаружены справочные материалы, у второго – телефон. В ходе первой волны по русскому языку был удален выпускник из Челябинска (за шпаргалку).

Результаты ЕГЭ этих участников были аннулированы, экзамены они смогут сдать только в следующем году.

Напоминаем всем выпускникам, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

Те участники, кто не смог завершить экзамен или не явился на него по уважительным причинам, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни 24 и 25 июля. Для таких участников также предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа.

Следующий экзамен состоится 16 июля – участники сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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