30.06.2023
ММК стал партнером национальных проектов
30.06.2023
ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка
30.06.2023
На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса
30.06.2023
ЮУЖД обеспокоена увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
30.06.2023
В Челябинске на пожаре погибла пожилая женщина
30.06.2023
В Челябинске появится еще одна территория молодежи
В Челябинской области ужесточат штрафы за нарушение Правил благоустройства
29.06.2023
Студентам из многодетных семей компенсируют часть стоимости профобразования
29.06.2023
Социальные работники окажут помощь участникам специальной военной операции
29.06.2023
В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону
29.06.2023
Добровольцы «Барс» получат единовременные выплаты наравне с другими участниками СВО
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023