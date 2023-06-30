В Челябинской области ужесточат штрафы за нарушение Правил благоустройства. Предполагается, что эти меры позволят улучшить облик муниципалитетов региона.

Соответствующие законопроект был внесен Челябинской городской Думой и одобрен депутатами Законодательного собрания области.

Как пояснил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, законопроектом предлагается установить административную ответственность для собственников нежилых помещений в многоквартирных домах за ненадлежащее содержание входных групп (не входящих в состав общего имущества МКД). Жители должны будут своевременно очищать и ремонтировать входные группы, для сохранения эстетики городской среды и безопасности граждан.

Вводится ответственность также за непринятие мер по установке урн в определенных правилами благоустройства местах или за создание препятствий для сбора мусора в урны и за размещение без разрешения временных объектов, в том числе объектов развозной торговли.

За непринятие мер по очистке элементов благоустройства от снега, наледи и сосулек, размещение объявлений, нанесение рисунков, надписей в неустановленных местах, оставление транспортных мест на местах озеленения, спортивных площадках или местах отдыха, а также установление автомобиля таким образом, что это препятствует вывозу отходов или уборки территории вводится мера административного воздействия в виде предупреждения за впервые совершенное нарушение.

Предлагается также увеличить размер штрафных санкций до максимума, установленного КоАП РФ, в частности, за расклейку объявлений в неустановленных местах. Для граждан – до пяти тысяч рублей, должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 100 тысяч рублей.

Инициатива уже поддержана органами местного самоуправления Златоустовского, Миасского и Копейского городских округов.

«Ожидается, что введение таких норм позволит предотвратить или хотя бы уменьшить систематические правонарушения граждан, должностных и юридических лиц», – отметил Анатолий Брагин.

Законопроект принят в первом чтении для его дальнейшей синхронизации с муниципалитетами.

Напомним, что согласно КоАП, за разные составы административных правонарушений максимальный размер штрафа для граждан может составлять пять тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей. Размер штрафа для юрлиц может составлять сотни тысяч рублей и доходить до одного миллиона рублей.