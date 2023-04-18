В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения

В Челябинской области зимой 2023 года – в январе и феврале – на свет появился четыре тысячи 821 младенец.

Это несколько меньше показателей двух первых месяцев прошлого года, когда в регионе было зарегистрировано четыре тысячи 837 рождений.

Умерло в январе-феврале текущего года семь тысяч 360 южноуральцев, зимой ушедшего года – восемь тысяч 493 человека.

Снизились в первые два месяца 2023 года на Южном Урале и показатели младенческой смертности: в этот период умерло 18 малышей в возрасте до года, тогда как в январе-феврале прошлого года – 24 грудничка.

Таким образом, естественная убыль населения Челябинской области в первые два месяца 2023 года составила две тысячи 539 человек, а за аналогичный период прошлого года – три тысячи 656.

Зимой нынешнего года в регионе поженились две тысячи 250 пар, это на 296 свадеб меньше, чем в ушедшем году, когда законный брак зарегистрировали две тысячи 546 пар.

А вот разводов за первые два месяца 2023 года оказалось больше, чем за январь-февраль прошлого: две тысячи 466 в этом году и две тысячи 344 в прошлом (плюс 122).

Оперативные данные по естественному движению населения Челябинской области опубликовал Челябинскстат, основываясь на датах регистрации событий в органах ЗАГС региона.