В Челябинской области в предпоследнюю субботу августа ожидается свадебный бум

В Челябинской области завтра, 21 августа, ожидается свадебный бум.

Как рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона, на предпоследнюю субботу августа - месяца, просто созданного для создания новых семей, - заявления подали 480 пар южноуральцев.

Больше всего церемоний бракосочетаний в красивую дату последнего месяца лета - 21.08.2021 - ожидается в Челябинске (159), еще сорок свадеб сыграют во втором по величине города региона - Магнитогорске.

«Свадьба и август - прекрасное сочетание. Этот летний месяц создан для того, чтобы блистать на свадебных фотографиях и потчевать гостей радостного события своими щедрыми дарами. Не удивительно, что в отделах ЗАГС в августе всегда ажиотаж, а молодожёны бронируют даты для своего торжества за полгода вперёд», - отмечают в госкомитете, по данным которого в Челябинской области с начала текущего года было создано 13 тысяч 643 новых семьи.

Тех, кто ещё только планирует государственную регистрацию брака в 2021 году, предлагаются следующие даты с эффектными комбинациями цифр, которые украсят паспорта новоиспеченных супругов: 21.09.2021, 21.10.2021, 11.11.2021.

«Забронировать свою красивую дату для свадебной церемонии в этом году вы можете уже сейчас: дистанционно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или обратившись в отделы ЗАГС Челябинской области лично», - сообщили в госкомитете.