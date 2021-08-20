20.08.2021
Двум челябинцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю
20.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу на юниорском первенстве Европы
20.08.2021
В Миассе следователи проверяют информацию о падении качелей на трехлетнюю девочку
20.08.2021
Алексей Текслер наградил призеров и участников Олимпийских игр
20.08.2021
В Челябинской области в предпоследнюю субботу августа ожидается свадебный бум
20.08.2021
КСП проверит ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
В Челябинской области в предпоследнюю субботу августа ожидается свадебный бум
04.08.2021
В колонии Копейска свадебный бум
30.07.2021
Август обещает стать самым богатым на свадьбы месяцем года
07.08.2019
В Челябинской области назвали самый богатый на рождения и свадьбы месяц
02.07.2019
Июнь «испортил» в Челябинской области печальную статистику разводов
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021