В Челябинской области в зеркальную дату сентября поженились 277 пар

В Челябинской области в зеркальную дату сентября – 23.09.2023 – поженились 277 пар.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, в числе сочетавшихся браком в этот погожий субботний день – 104 пары влюбленных челябинцев.

В государственном комитете отмечают, что одни женихи и невесты считают зеркальную дату изюминкой своего свадебного торжества, другие верят, что создание семьи в день одинаковых чисел сулит им счастье и гармонию в отношениях.