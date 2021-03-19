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В Челябинской области во избежание ЧС из-за паводков военные проведут подрывы льда

В Челябинской области военные проведут подрывы льда на трех реках. Это сделают для того, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с паводками.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального военного округа, подрывы льда проведут на реках Сим, Берсаут и Нижний Тогузак. Это решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению областных властей.

Работы проведут с 22 по 26 марта в Варненском, Ашинском и Брединском районах. Площадь подрывов составит шесть тысяч квадратных метров.

«Всего к проведению подрывов в регионе будет привлечено около 20 человек и четыре единицы техники», - прокомментировали в пресс-службе ЦВО.

В ЦВО подготовили более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений.

«Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск», - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что паводок в Челябинске и области прогнозируется в пределах средних многолетних значений.

Ранее заместитель начальника Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Ирина Попова объяснила, что в случае «дружной весны, весь снег уйдет в водосток. Если весна будет затяжная (минусовые ночные температуры и днем плюс), то это хорошо для сельского хозяйства. Почва будет медленно размораживаться и к началу сева будут хорошие влагозапасы».

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, есть риски при прохождении паводковых вод через каскады водохранилищ в Златоусте и Саткинском районе.

В Челябинске экстренные службы также начали подготовку к паводку.

Губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами поручил руководителям территорий активнее вывозить снег с улиц и провести превентивные мероприятия по искусственному ослаблению льда. Главам предписано также проверить системы экстренного оповещения населения и запланировать мероприятия по оповещению людей, проживающих в потенциально опасных местах, подверженных подтоплению.

Фото: пресс-служба ЦВО