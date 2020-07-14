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В Челябинской области впервые пройдет Кубок по компьютерному спорту

Общество
Сегодня, 15:33

В Челябинской области впервые состоится молодежный киберспортивный турнир «За Танкоград», организованный компанией «Ростелеком» при поддержке Министерства спорта Челябинской области

Более пятисот геймеров покажут свои умения в шести дисциплинах соревнования: World of Tanks, CS:GO, DOTA2, VALARANT, NHL20 и FIFA20. Принять участие в Кубке могут жители области старше 16 лет в личном или командном зачете. Регистрация будет проходить с 13 по 31 июля включительно.

«У нас тренируются одни из сильнейших команд региона в дисциплине World of Tanks. Поэтому вполне закономерно, что первый в области Кубок по компьютерному спорту пройдет именно в Челябинске. По результатам турнира будет сформирована сборная Челябинской области по игре в World of Tanks, которая сможет достойно представлять нашу область на всероссийском уровне», − отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

2 августа состоятся бои отборочного этапа турнира в онлайн-формате, по результатам которых будут выявлены по две сильнейшие команды и пара самых ярких игроков в каждой из представленных дисциплин.  Киберсражения будут транслироваться на интернет-площадках организаторов Кубка. Финальный бой состоится 9 августа и будет приурочен к открытию нового уникального киберспортивного пространства «Cyber Era» в Челябинске.

«На Южном Урале появится уникальная киберспортивная площадка. Для ее подключения специалисты компании построили почти полкилометра высокоскоростных волоконно-оптических линий связи, что обеспечит любителям онлайн-сражений доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду», − рассказал директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Ознакомится с положением турнира и подробностями его проведения можно в официальной группе Челябинского областного отделения ФКС России Вконтакте.

 

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