01.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)
01.08.2023
Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу
01.08.2023
В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами
01.08.2023
В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы
01.08.2023
В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев
01.08.2023
Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске
В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы
11.07.2023
В День семьи, любви и верности свадьбы в Челябинской области сыграли пятеро участников СВО
21.06.2023
В Челябинской области за 20 лет около 560 тысяч пар поженились, а почти 395 тысяч пар развелись
20.06.2023
В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар
19.06.2023
В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023