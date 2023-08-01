В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы

В июле в Челябинской области родились 1603 новые семьи. Больше всего браков заключили во втором летнем месяце жители южноуральской столицы и Магнитогорска, что неудивительно, ведь это самые большие города региона.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, богат на свадьбы солнечный, теплый июль оказался не только по причине благоприятной для празднования погоды – именно в июле россияне отмечают День семьи, любви и верности, или День памяти святых Петра и Февронии. Эта дата, восьмое июля, очень популярна у влюбленных в нашей стране, и Южный Урал – не исключение. В саму праздничную дату и в предшествующий ей день, седьмого июля, создали семьи, обменявшись кольцами и превратившись из женихов и невест в молодоженов, семьсот пар влюбленных жителей региона.

Еще в одну особенную (зеркальную) дату июля – 23.07.2023 – в Челябинске поженились 17 пар, за что нужно благодарить сотрудников Тракторозаводского отдела ЗАГС, которые пошли навстречу молодым парам и ради них вышли на работу в воскресенье.

В госкомитете по делам ЗАГС региона уточнили, что больше всего свадеб в июле сыграли в таких городских округах, как Миасс (192), Копейск (131) и Златоуст (125).

Самыми «свадебными» муниципальными районами Челябинской области во втором летнем месяце оказались Саткинский, где было заключено 60 браков, Коркинский (54) и Сосновский (46).

Наиболее популярными дополнительными площадками для регистрации браков – вне стен территориальных отделов ЗАГС – стали парк культуры и отдыха имени Гагарина, Сад Победы и Романовский зал Государственного исторического музея Южного Урала – в Челябинске; парк «Притяжение», Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе – в Магнитогорске; природный исторический комплекс «Айские притесы» и природный исторический комплекс «Пороги» (сельская усадьба) - в Сатке.