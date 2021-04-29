29.04.2021
В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя
29.04.2021
В Челябинской области сошел с рельсов электровоз и вагон с зерном
29.04.2021
Главный герой – человек: в Челябинске стартует городской фотоконкурс
29.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля
29.04.2021
На челябинской сцене запоет новый Риголетто
29.04.2021
Двоих южноуральцев отправили в колонию за похищение человека и вымогательство
В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации
29.04.2021
Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль
29.04.2021
Челябинская область получила дополнительные федеральные средства
29.04.2021
Алексей Текслер обратится к Заксобранию Челябинской области 25 мая
29.04.2021
Депутат ЗСО, обвиняемый в даче взятки, останется под арестом
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021
Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
27.04.2021
График работы экстренных, коммунальных служб и госструктур Челябинской области в майские нерабочие дни
26.04.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
24.04.2021