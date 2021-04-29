В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации

В Челябинской области установят штрафы за нарушение порядка возврата задержанного транспорта со спецстоянки, в том числе за игнорирование фиксации повреждений автомобилей при эвакуации на штрафстоянку.

Соответствующие поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области», автором которых выступил депутат Алексей Беседин, рассмотрели депутаты Законодательного собрания на заседании 29 апреля.

Согласно действующим правилам, специализированные организации должны составлять акт приема-передачи задержанного транспортного средства в двух экземплярах, один из которых необходимо передавать владельцу. При этом в акте в обязательном порядке должно указываться техническое состояние автомобиля в момент эвакуации и при передаче собственнику, а также фиксироваться возможные повреждения. Но спецорганизации этого не делают.

«Отсутствие наказания приводит к игнорированию законодательства Челябинской области, что создает большое количество конфликтных ситуаций», - отметил Беседин. По его словам, на сегодня, в целом ряде субъектов РФ уже предусмотрены нормы, устанавливающие аналогичную ответственность за повреждение задержанных авто. Действуют такие нормы и в соседних регионах - в Курганской и Свердловской областях, Республике Башкортостан.

«эти законы работают у наших соседей», - уточнил спикер Владимир Мякуш. «Да. И хорошо работают», - ответил Беседин.

Законопроектом предлагается установить административные штрафы за несоблюдение требования о составлении акта приема-передачи и требований, предъявляемых к составлению такого акта. Для должностных лиц размер штрафа составит от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц − от 15 до 30 тысяч рублей.

Правом составления административных протоколов предлагается наделить должностных лиц министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях – мировых судей.

Депутаты Законодательного Собрания одобрили поправки об установлении административной ответственности за нарушение порядка возврата задержанного транспорта со спецстоянки пока только в первом чтении. «Правильно. Пусть народ поизучает [законопроект]. Может быть штрафы придется увеличить, а может быть и уменьшить», - прокомментировал Владимир Мякуш.