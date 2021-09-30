В Челябинской области вырастет штатная численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

В Челябинской области будет увеличена штатная численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В четверг, 30 сентября, депутаты Законодательного собрания области приняли изменения в региональный закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Проект закона подготовлен в целях внесения изменения в методику расчета объема субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в части применения единого подхода к расчету фонда оплаты труда специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и текущих расходов.

В связи с внесением изменений норматив численности работающих на постоянной основе членов комиссии по делам несовершеннолетних увеличится на 33 штатные единицы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал осуществление перерасчета размера субвенции на 2022 год и на последующие годы по методике, учитывающей среднемесячный уровень заработной платы работников организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.

«Увеличение штатной численности комиссий по делам несовершеннолетних позволит построить работу более адресно и неформально. А повышение уровня заработной платы поможет привлечь более профессиональных сотрудников», – прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф.

Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения. Закон вступит в силу с первого января 2022 года