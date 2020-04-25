В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Очаг в Златоусте дал прирост на 28 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

На утро 25 апреля в регионе подтверждены 310 случаев заболевания COVID-19.

Из подтверждённых пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц. Житель Башкортостана переведён в больницу по месту прописки, в соседний регион.

В больницах остаются 260 человек. Они находятся в изолированных боксах в инфекционных отделениях, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».