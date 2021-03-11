«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики

В Копейске экипаж Росгвардии попал в ДТП на пути в дом ребенка

В Челябинской области продлено ограничение для движения большегрузов по М-5

В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни восьми южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, одного человека - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в регионе зарегистрировано две тысячи 158 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 73 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 85 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 142 новых случая коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 145).

Всего за время пандемии подтверждено 53 тысячи 910 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне 158 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 160). Всего с начала пандемии 46 тысяч 605 жителей победили коронавирусную инфекцию.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 104 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 128).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.