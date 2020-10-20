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В Челябинской области за сутки подтверждено 113 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:49
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 113 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 107). Число выздоровевших больше числа новых инфицированных.

Напомним, в течение прошлой недели число суточное заболевших росло – 95, 97, 103, 107, 109, 113. При этом в выходные был отмечен небольшой спад заболеваемости. Но сейчас вновь кривая поползла вверх.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 20 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 734 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 139 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией лишь 10 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 130 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 583 пациента с коронавирусной инфекцией, у 145 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 438 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое женщин и двое мужчин. У все пациентов причиной смерти стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 840 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 870). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Миассе, Троицке, Южноуральске, Аргаяшском, Ашинском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Кусинском, Саткинском, Сосновском, Уйском и Чебаркульском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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