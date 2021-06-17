В Челябинской области за сутки подтверждено 95 случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки число лабораторно подтверждено 95 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, что больше аналогичного показателя предшествующего дня (было 92, семь дней назад – 86). За весь период пандемии зарегистрировано 64 тысячи 514 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, суточное число выздоровевших вновь уменьшилось. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 109 заболевших ковидом (днем ранее – 111, два дня назад – 113, три дня назад - 115). С начала пандемии 59 тысяч 454 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

За сутки зарегистрирована смерть пяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло трое человек). Причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 942 жителей. Из них одна тысяча 726 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 76 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 117 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.