В Челябинской области за сутки подтверждено 97 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 97). Число выздоровевших за сутки почти в девять раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 11 октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 780 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 11 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 74 человека. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 363 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 533 пациента с коронавирусной инфекцией, у 135 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 398 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались пятеро женщин и один мужчина. У двоих всех причиной смерти стала ковидная пневмония, у четверых - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусной инфекциях в госпитальных базах области продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 852 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 762). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 16 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Миассе, Троице, Южноуральске, Ашинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Коркинском, Пластовском, Саткинском, Уйском и Чебаркульском районах.