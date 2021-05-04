В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за последние сутки скончались семь пациентов с коронавирусом: непосредственно COVID-19 стал причиной смерти пяти человек, от других причин умерло двое южноуральцев.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за прошедшие сутки выявлено 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 60 тысяч 527 случаев заболевания COVID-19. Число больных коронавирусом жителей региона составляет на сегодняшний день две тысячи 916 человек.

Выздоровели и покинули больничные стены за последние сутки 104 пациента. За все время пандемии на Южном Урале переболели коронавирусом и были выписаны из лечебных учреждений 54 тысячи 936 человек.

За период пандемии в Челябинской области было проведено два миллиона 58 тысяч 534 исследования на ковид методом ИФА и ПЦР, в том числе две тысячи 205 тестов сделано за прошедшие сутки.