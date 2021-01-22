В Челябинской области за сутки сразу девять классов закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за сутки сразу девять классов закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки еще два класса закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«У нас на сегодня нет полного закрытия школ [на карантин по ОРВИ]», - подчеркнула первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 22 января.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на 22 января на карантине по ОРВИ находятся 20 классов из 16 школ области (накануне – 11 классов из восьми школ). За прошедшие сутки на дистанционное обучение отправлено девять классов из восьми школ. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

В детских садах ситуация по РВИ более благополучная. На сегодня ни одна группа в дошкольных учреждениях не закрыта на карантин, уточнила Ирина Гехт.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне был один случай. «Один класс школы № 44 имени С. Ф. Бароненко города Копейска находится на изоляции как контактный с больным COVID-19», - сообщили в минобрнауки.

В детских садах закрыто по ковиду три группы, сообщила первый вице-губернатор.

За сутки сократилось число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 857 педагогов школ находятся на больничном, - накануне - 891 учитель. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.