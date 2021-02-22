В Челябинской области умерло еще 11 пациентов с коронавирусом, 229 человек заболели

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В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с коронавирусом

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В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло девять пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - шесть человек, от других причин – три.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки подтверждено 226 новых случаев заболевания ковидом, в числе вновь заболевших – один школьник. В настоящее время число больных коронавирусом южноуральцев составляет 5 526 человек.

Из больниц за прошедшие сутки выписан 263 жителя региона. Всего с начала пандемии выздоровели и покинули стены медицинских учреждений 43 335 пациентов.

За все время эпидемии в Челябинской области методами ИФА и ПЦР проведено 1 579 420 исследований на ковид. За прошедшие сутки – сделано 8 724 теста.