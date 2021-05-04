04.05.2021
В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
03.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
03.05.2021
В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
03.05.2021
«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями
03.05.2021
Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
03.05.2021
Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
28.04.2021
За сутки коронавирус оборвал жизни девяти южноуральцев
27.04.2021
С первого мая возобновятся досуговые мероприятия для пожилых южноуральцев
26.04.2021
Более 54 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
25.04.2021
В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021