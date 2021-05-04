В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом

В Челябинской области за первый три дня мая выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе за прошедшие сутки - 105. Всего официально подтверждено 60 тысяч 423 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 101 человек выздоровел и выписан из больницы (днем ранее – 103). С начала пандемии 54 тысячи 832 жителя сумели справиться с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть пяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – восьми человек). Причиной смерти четырех человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 626 жителей. Из них одна тысяча 445 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 181 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 923 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 924 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.