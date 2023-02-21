В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах

В Челябинской области приостановлен учебный процесс в 89 классах и полностью в двух школах в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«По состоянию на 20 февраля 2023 года учебный процесс приостановлен в 89 классах 47 общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора Полностью учебный процесс приостановлен в 2 общеобразовательных организациях. Неделю назад на карантине были 167 классов в 62 школах.

Как уже сообщало агентство, сразу после новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей школьного возраста снизился. Но затем постепенно число заболевших стало расти: сначала на карантин вывели четыре класса в четырех школах, затем 55 классов в 27 школах и полностью одна школа, через неделю – уже 107 классов.

В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться эпидемической.

За прошедшую неделю число заболевших ОРВИ и гриппом среди школьников 7-14 лет снизилось на 6,7 % (неделю назад был прирост – 8,7%). Уровень заболеваемости пока превышает эпидемический порог на 6,7%.

Напомним, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.