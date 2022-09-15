В Челябинской области ждут назальную вакцину от ковида

В Челябинской области надеются получить назальную вакцину от коронавирусной инфекции в ближайшем будущем.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

Назальная вакцина – это «Гам-ковид-вак» («Спутник V»), которая разрешена также и для назального применения. Она также разработана в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Назальный «Спутник V» вводится при помощи индивидуальной насадки – атомайзера.

«Все дело в насадках-распылителях. У нас производство в стране на одном заводе. В очереди все субъекты. Минздрав РФ участвует в распределении контрактов на эти атомайзеры, ранжирует субъекты и очередность в зависимости от уровня заболеваемости. Мы пока в очереди. У нас неплохая ситуация. Мы ждем атомайзеры. Как только до нас дойдет очередь, мы получим», - рассказала Агата Ткачева.

По мнению главы челябинского минздрава, приверженность к назальному виду вакцинации у южноуральцев будет гораздо выше. «Мы прикладываем все силы, чтобы получать хоть часть этих распылителей. Надеюсь, в ближайшем будущем они у нас будут», - отметила Агата Ткачева.

Назальная вакцина двухкомпонентная, вводят ее, как и инъекционную, с интервалом в три недели. Однократное применение не предусмотрено. «Нужно обязательно сделать два компонента – первый и второй», - подчеркнула главный внештатный терапевт минздрава Анна Мищенко.

Назальный препарат создает местный иммунитет - иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая препятствует попаданию инфекции в организм.