В Челябинской области желающим развивать пляжную инфраструктуру предоставляют субсидии

В Челябинской области продолжается прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий для благоустройства пляжной инфраструктуры.

В рамках проводимого конкурса инвестор (заявитель) может получить до 7,8 миллиона рублей на развитие пляжной территории и до 5,6 миллиона рублей - на развитие национальных туристских маршрутов.

Как отметил заместитель главы региона Александр Богашов, озера Челябинской области являются визитной карточкой Южного Урала, жители и гости которого, по его словам, должны иметь возможность насладиться не только красотой водных объектов, но и по достоинству оценить обустроенные места организованного отдыха, купания и приема оздоровительных и профилактических процедур.

По словам Александра Богашова, места отдыха на водоемах должны быть доступны для всех категорий населения.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры», - рассказал вице-губернатор Челябинской области.

В региональном правительстве уточнили, что субсидии предоставляются на создание и развитие пляжей на берегах водоемов, на приобретение оборудования, снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения туристской деятельности и расширения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание пунктов общественного питания.

Кроме того, можно получить поддержку на создание и развитие национальных туристских маршрутов, обустройство и модернизацию туристских ресурсов.

Заявки на субсидии принимаются до девятого ноября включительно. Ознакомиться с полными условиями предоставления субсидии и правилами оформления заявки можно на сайте правительства Челябинской области или по телефону: 8 (351)263-83-14 (Евгения Валерьевна Данилина).