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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.01.2022

В Челябинске из-за халатности погиб рабочий депо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске
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ИК-5
конкурс красоты
Василий Катанэ
Челябинск
Общество
06.01.2022 13:58
Фото: Ольга Емельянова

В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты

В челябинской женской колонии №5 выбрали королеву красоты. Победительницей традиционного для исправительного учреждения конкурса талантов стала осужденная Регина Рахмангулова.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, свою победу, которую Регина считает общей – своей и родного отряда, очень сильно ее поддержавшего и на этапе подготовки, и во время выступления, обворожительная брюнетка посвятила любимой бабушке, которой недавно не стало.

По мнению Регины Рахмангуловой, истинная королева красоты должна строго и неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, вести себя хорошо и быть примером для подражания.

Новоиспеченная колонийская королева имеет высшее профессиональное образование: она – выпускница института культуры. После того как жюри (в его состав вошли сотрудницы администрации исправительного учреждения и члены Общественной наблюдательной комиссии региона во главе с ее председателем Василием Катанэ) объявило результаты, Регина призналась, что по-настоящему гордится собой и своим отрядом: победа в конкурсе - ярком и фееричном шоу талантов - дорогого стоит, тем более что конкуренция оказалась весьма серьезная – за корону королевы боролись 14 конкурсанток (по одной представительнице от отряда), и каждой из них было чем удивить жюри и зрительниц.

Конкурс в «пятерке» традиционно состоял из трех этапов: визитка, домашнее задание и дефиле в вечерних туалетах. Участницы были неподражаемы и прекрасны – при макияже, в нарядных платьях, на высоких каблуках.

Каждая девушка очень старалась произвести впечатление на судей и зрительниц. И у всех конкурсанток (они и пели, и танцевали, и читали стихи, и демонстрировали видеоролики, и играли в театральных сценках) это отлично получалось – зал рукоплескал: впечатлений - ярких и позитивных - всем участницам события хватит очень надолго.

Автор: Евгения Александрова
ИК-5
конкурс красоты
Василий Катанэ
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в Рождество Христово – сн
06.01.2022

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, шестого января, православные Челябинской области будут отмечать «навечерие» Рождества
06.01.2022

Шестого января у православных - Сочельник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие двое суток, пятого и шестого января, в Челябинской области ожидаются морозными и обой
05.01.2022

Южноуральцев на этой неделе ждет мороз, резкое потепление и вновь похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмого января 2022 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иис
05.01.2022

Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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05.01.2022 19:36

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05.01.2022 15:36

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05.01.2022 15:34

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05.01.2022 15:32

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05.01.2022 13:42

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