В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты

В челябинской женской колонии №5 выбрали королеву красоты. Победительницей традиционного для исправительного учреждения конкурса талантов стала осужденная Регина Рахмангулова.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, свою победу, которую Регина считает общей – своей и родного отряда, очень сильно ее поддержавшего и на этапе подготовки, и во время выступления, обворожительная брюнетка посвятила любимой бабушке, которой недавно не стало.

По мнению Регины Рахмангуловой, истинная королева красоты должна строго и неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, вести себя хорошо и быть примером для подражания.

Новоиспеченная колонийская королева имеет высшее профессиональное образование: она – выпускница института культуры. После того как жюри (в его состав вошли сотрудницы администрации исправительного учреждения и члены Общественной наблюдательной комиссии региона во главе с ее председателем Василием Катанэ) объявило результаты, Регина призналась, что по-настоящему гордится собой и своим отрядом: победа в конкурсе - ярком и фееричном шоу талантов - дорогого стоит, тем более что конкуренция оказалась весьма серьезная – за корону королевы боролись 14 конкурсанток (по одной представительнице от отряда), и каждой из них было чем удивить жюри и зрительниц.

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Конкурс в «пятерке» традиционно состоял из трех этапов: визитка, домашнее задание и дефиле в вечерних туалетах. Участницы были неподражаемы и прекрасны – при макияже, в нарядных платьях, на высоких каблуках.

Каждая девушка очень старалась произвести впечатление на судей и зрительниц. И у всех конкурсанток (они и пели, и танцевали, и читали стихи, и демонстрировали видеоролики, и играли в театральных сценках) это отлично получалось – зал рукоплескал: впечатлений - ярких и позитивных - всем участницам события хватит очень надолго.