В Челябинскую область поступило еще 45,6 тысячи доз «Спутник V»

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на Областной аптечный склад региона поступило 45 тысяч 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат доставлен спецтранспортом.

Препарат уже направляют во все медицинские организации региона.

Всего в регион поступило уже 652 тысячи 380 доз вакцины, из них 630 тысяч 930 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 900 доз – «Кови-Вак».

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

В выходные в регионе работают мобильные пункты вакцинации в различных городах и районных пунктах области.

На сегодняшний день в Челябинской области привито первым компонентом вакцины почти 565 тысяч человек, поставили оба компонента прививки и завершили вакцинацию более 386 тысяч человека.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к осени.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».