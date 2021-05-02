В чем особенности продвижения интернет-магазина

Интернет-магазин – особый вид веб-ресурса, который может привлекать огромное количество посетителей прямо из поисковой системы. Однако для этого необходимо правильно организовать его продвижение. Оптимизатору важно понимать специфику работы с такими сайтами.

Продвижение интернет-магазина имеет несколько особенностей:

большое количество страниц – каталог имеет огромное количество карточек, и каждая из них имеет определенный вес, пользователь должен легко найти ее. Поэтому продвижение ведется сразу по большому количеству однотипных запросов; главная ценность – товары, это значит, что акцент в раскрутке нужно делать именно на них. Делайте уникальные, привлекательные описания, фото крупным планом, перелинковку и т. д.; наличие цен – пользователь, который сразу же после перехода на страницу заинтересовавшего его товара не находит цену, не будет тратить время на поиск или переговоры с менеджером – он просто уйдет в другой магазин; контактные данные – по логике, они должны быть видны на любой странице интернет-магазина. Если робот не находит их, он снижает рейтинг ИМ и в результатах поиска сайт будет на далеких страницах, до которых пользователи практически не доходят; информация о доставке – она тоже должна быть подана в привычном формате и в одном из заметных мест. Поисковые системы проявляют особую заботу о своих пользователях, поэтому отбирают для них только те интернет-магазины, которые действительно полезны и удобны.

Кстати, есть отличия и между продвижением в различных поисковых системах. Самыми популярными сейчас стали Яндекс и Гугл. Если вы хотите разобраться в этих тонкостях, обращайтесь к профессиональным оптимизаторам. Дело в том, что ПС постоянно вносят изменения в ранжирование сайтов, отследить их могут только специалисты. Правда, и они сталкиваются с трудностями, так как поисковики не раскрывают свои технологии, но все же у тех, ко занимается продвижением профессионально, есть больше возможностей для анализа и экспериментов.

Для более полного охвата целевой аудитории целесообразно использовать как можно больше источников трафика. Так, кроме поисковых систем, стоит подключить к работе рекламные каналы и социальные сети. Первые, кстати, более эффективно работают в Гугле, социалки же в равной степени позитивно отражаются на рейтинге интернет-магазина. Но самый главный критерий, который приносит успех сайту с товарами – это качественное, вежливое и корректное обслуживание клиентов.