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В четверг середина Масленицы - Разгуляй

В четверг, 11 марта, отмечается четвертый день масленицы – «Разгуляй». У этого дня есть еще и другие названия: «Широкий четверг», «Разгул», «Перелом», «Разгульный четверток».

На этот день приходилась середина масленой гульбы: позади - три дня, впереди - три дня. Он считался самым загульным днем масленичной недели – разгар игр и веселья. С четверга начинались настоящие гулянья в честь Масленицы: люди катались с горок и на качелях, устраивали веселые поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы.

Нередко устраивались масленичные кулачные бои среди мужчин. Были в них и свои строгие правила. Нельзя было, например, прятать в рукавицу что-то тяжелое, бить лежачего, вдвоем нападать на одного, бить ниже пояса или по затылку. За нарушение этих правил грозило наказание. Сходились на реке, бились «стенка на стенку» или «один на один».

Молодоженов сажали в сани, спускали с горы и заставляли при всех целоваться. Если уж кто отказывался - сталкивали в снег и засыпали их по самую шею.

В этот день по деревням снова возили соломенное чучело в сопровождении санного поезда с ряжеными. Они пели, играли, кривлялись. В деревнях нередко устраивали коллективные застолья - братчины: вскладчину варили пиво, пекли блины и садились за общий стол с песнями и веселыми разговорами. Однако главным действием в четверг было взятие снежного городка.

Завтра - «тещин вечерок» – зять зовет тещу на блины. В старину зять обязан был с вечера лично приглашать тещу, а утром присылал нарядных «знатных». Чем больше знатных, тем больше к теще уважения и почести. Поэтому и говорили, что «У тещи зятек – любимый сынок» Примечали, какой день на масленицу красный, в такой день и надо сеять пшеницу.

В этом году масленичная неделя приходится на 8-14 марта. С 15 марта начинается Великий семинедельный пост. Пасха выпадает на второе мая.