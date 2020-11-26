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В четырех территориях Челябинской области сменились прокуроры

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил новых прокуроров в Челябинской области. Срок их контрактов составляет пять лет.

В соответствии с приказом генерального прокурора России Игорь Краснов произвел новые кадровые назначения в прокуратурах Южного Урала. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурором Еткульского района назначен Александр Ростов. Ранее он трудился в должности заместителя.

Прокурором Верхнеуральского района стал Артур Хибатуллин. До это он занимал должность зампрокурора Аргаяшского района.

Еще одно назначения состоялось в Магнитогорске. Прокурором Ленинского района назначен Константин Евдокимов. Ранее он возглавлял надзорное ведомство Правобережного района. А в его кресло перебрался Николай Крынецкий из прокуратуры Уйского района.