В День Героев Отечества боец СОБР рассказал об участии в операции «Возмездие» в Чечне в 1996 году

В День Героев Отечества боец СОБР рассказал об участии в операции «Возмездие» в Чечне в 1996 году

Подполковник полиции Евгений, действующий боец СОБР, участник двух чеченских конфликтов, в День Героев Отечества рассказал об участии в операции «Возмездие» в Чечне в 1996 году. За участие в ней офицер был удостоен государственной награды - орденом Мужества.

На стене при входе в СОБР ретроспектива снимков – история отряда. Боец Евгений останавливается почти у каждой, рассказывая о событиях, изображенных на ней. «Работой» тогда сотрудники СОБР называли выезды на зачистки боевиков. Чаще это была лесополоса, через которую боевики проносили оружие, а также крали и уводили сотрудников местной администрации, чтобы после потребовать выкуп.

В марте 1996 года Евгений участвовал в боях против вооруженных сепаратистов, пытавшихся отбить Грозный. Тогда боевики одномоментно напали на все блокпосты федеральных сил.

«Они вошли в Грозный со всех сторон. Были подвержены обстрелу все блокпосты. Везде были большие потери. Они были подготовлены. Напали во время перемирия. СОБР как штурмовое подразделение подняли для того, чтобы мы могли разблокировать захваченные блокпосты. При подъезде к любому из них «подбивался» первый БТР. Такова была тактика боевиков - в первую очередь уничтожить головную и замыкающую машины колонны, после чего сжигались все остальные», - говорит подполковник полиции Евгений.

К моменту прибытия потери уже несли пермский, курганский и ижевские Отряды.

«Вместе с коллегой вытащили на себе четырех раненных: трое – сотрудники СОБР, один – внутренних войск. Вперемешку все было – люди раненные, грязь, кровь кругом», - рассказывает офицер.

Бой, по воспоминаниям Евгения, длился с 4 утра и до 10 вечера. К моменту его завершения у офицера оставался лишь один патрон, и он точно знал, как его применить в случае очередного нападения. К счастью, патрон так и остался в патроннике.

Все бойцы СОБРа носили косынки. Евгений говорит, что среди боевиков был распространен миф, что в них ходят не представители элитного спецподразделения, а заключенные, на черепах которых выбиты номера. На самом деле причина была более прагматичной.

«Сотруднику ижевского СОБРа снайпер пробил ногу. Ранение перевязывали прямо на передовой этой самой косынкой. Очень удобная вещь, сворачиваешь морковкой и делаешь либо шину, либо турникет», - вспоминает росгвардеец.

Для справки:

День Героев Отечества - памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Была установлена Государственной Думой 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.