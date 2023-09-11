В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев

В день празднования 287-летия Челябинска, девятого сентября, в стенах Клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета родилось десять малышей: пять девочек и пять мальчиков.

Уже известны несколько имен, которыми родители решили назвать новорожденных сентябрят: Ясения, Дарья, Алиса, Арсений, Тимур и Дмитрий.

Как рассказали в Клинике ЮУГМУ, самым крупным младенцев, появившимся на свет в день рождения Челябинска, стал Сеня весом три килограмма 920 граммов. Самый маленький ребенок родился с весом килограмм 970 граммов.

Мамам двух мальчиков и двух девочек девятого сентября в стенах клиники ЮУГМУ сделали кесарево сечение.

Самой взрослой маме, чей малыш родился в день города, - 42 года. Для челябинки это уже четвертый ребенок.

Также в клинике медицинского вуза озвучили цифры августа, когда здесь было принято 198 родов. В числе новорожденных августа – две пары двоен и 17 малышей, появившихся на свет раньше срока.

В числе необычных имен августа - Юна, Эллария, Миа, Виолетта, Карим и Захарий.

По словам заведующей отделением новорожденных Клиники ЮУГМУ Елены Петрашевой, все новорожденные дети проходят расширенный неонатальный скрининг. Обследование позволяет выявить свыше сорока врожденных и наследственных заболеваний в самом начале их развития, своевременно начать лечение и предотвратить тяжелую инвалидизацию.