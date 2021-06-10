10.06.2021
Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее
10.06.2021
В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты
10.06.2021
Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона
10.06.2021
Самые маленькие воспитанники челябинского садика стали счастливыми обладателями зеленых беретов
10.06.2021
Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов
10.06.2021
В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону
В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021