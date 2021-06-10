В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты

В День семьи, любви и верности, который отмечается в России восьмого июля, в Челябинской области планируют сочетаться законным браком 143 пары, в том числе 57 – в Челябинске и 12 – в Магнитогорске.

Этот важный российский праздник, известный также как День Петра и Февронии, впервые отметили в 2008-м, объявленном в нашей стране Годом семьи.

Как напоминают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, у этого замечательного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается восьмого июля, и очень нежный символ – ромашка (цветок, с давних времен считавшийся на Руси символом любви).

В госкомитете отмечают, что День семьи, любви и верности с каждым годом становится в нашей стране все более популярным. В 2020-м на Южном Урале поженились 128 пар, жителям региона было вручено семь десятков медалей «За любовь и верность».