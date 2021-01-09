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В дни рождественских святок принято совершать добрые дела

В третий день рождественских святок, девятого января, православная Церковь празднует день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана.

«Рождество Христово и наступившие за ним Святки для православных верующих всегда были временем добрых дел», - отмечают в Челябинской епархии. В эти дни принято дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и защите.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий посетил приют «Возрождение» в Калининском районе Челябинска, где проживают дети с трех до 18 лет. Владыка поздравил его воспитанников со светлым праздником Рождества Христова и подарил подарки.

Уже много лет приют духовно окормляет клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Ярослав Мишустин.

Владыка отметил особую важность труда всех сотрудников приюта, пожелал им помощи Божией, сил и неиссякаемой любви к детям и своему делу. Детям архипастырь пожелал: «В этот радостный для всех нас день я желаю вам сил, здоровья, чтобы вы росли добрыми, крепкими, красивыми детьми. Слушайте своих наставников, хорошо учитесь, любите свою родину. Молюсь за всех вас, чтобы Господь вас хранил, благословил и помогал».

Святки начались седьмого января и продлятся до 19 января - праздника Крещения Господня. Все двенадцать святых дней принято прославлять Рождество Христово, совершать паломничество и делать тайные подарки неимущим. А церковь в праздничные дни в знак восстановления справедливости отменяет один из самых символичных ритуалов во время службы - земные поклоны.

Церковные каноны предписывают в святки не совершать венчаний, а также не поститься.

В эти дни церковь призывает верующих проводить в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела. В Святые дни принято ходить в гости к родственникам и друзьям с радостной вестью и подарками. Но в особенности надо не забывать тех, кто больше других испытывает недостаток внимания. Во второй день Святок принято было посещать больных, в третий – сирот.

Святки праздновались всеми, но в основе своей это был праздник молодежи. Взрослые на третий день после Рождества возвращались к своим повседневным заботам и хлопотам. Молодежь, освобожденная от трудовой повинности, все время посвящала разнообразным развлечениям: игры, песни, посиделки, гадания, посиделки, кулачные и снежные бои.

Молодежь рядилась и обходила все дома в деревне со святочными песнями. Подобные обходы в течение святок проводились трижды: в рождественский сочельник, под Новый год и накануне крещения. Каждая семья ожидала колядовщиков, приготавливала для них угощение и с неподдельным удовольствием выслушивала колядки.

Фото: Челябинская епархия