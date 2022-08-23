23.08.2022
80-летняя жительница Чебаркуля отдала похоронные деньги, считая, что спасает дочь
23.08.2022
В ДОЛ «Радуга» на Увильдах открыли юбилейный театральный семинар
23.08.2022
Бывший начальник из ГУФСИН Челябинской области будет сидеть за взятку
23.08.2022
Сделай правильный выбор: спецпредложение ЮУрГУ для тех, кто ценит свои деньги и время
23.08.2022
Региональная инновационная площадка ЮУЖД открылась в Челябинске
23.08.2022
В Магнитогорске на кладбище танцевала полуобнаженная девушка
В ДОЛ «Радуга» на Увильдах открыли юбилейный театральный семинар
22.08.2022
Спасенный в Челябинске тигр Гектор отправился в реабилитационный центр в Хабаровск
18.08.2022
Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске
18.08.2022
Хабаровский «Утес» активно готовится к встрече челябинского Гектора
12.08.2022
Уехать нельзя, остаться: для новоселов ЖК «Медный» в Карабаше провели яркий праздник двора
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022