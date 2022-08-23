В ДОЛ «Радуга» на Увильдах открыли юбилейный театральный семинар

В детском оздоровительном лагере «Радуга» (ДОЛ Кыштымского медеэлектролитного завода, озеро Увильды, Челябинская область) открыли юбилейный – пятый – театральный семинар. Разобраться во всех тонкостях загадочного театрального искусства ребятам помогут опытные педагоги смены, организованной Русской медной компанией (РМК) для коллективов с территорий своего присутствия.

Юбилейный слёт собрал 10 студий из разных городов и сел Челябинской области - Карабаша, Кыштыма, Коркино, Карталов, а также из Орска (Оренбургская область).

Как сообщает пресс-служба РМК, участники слета с утра до вечера будут под руководством опытных преподавателей постигать азы актерского мастерства и готовиться показать на закрытии смены эскизы спектакли, родившиеся за такие короткие и насыщенные пять дней.

Торжественное открытие театральной смены состоялось в клубе ДОЛ «Радуга», который на целую неделю погрузился в таинственную и чарующую атмосферу благодаря творческим коллективам и декорациям.

Представители участвующих в смене театральных студий выступили со своими «визитками» - короткими постановками или отрывками из спектаклей.

Юные актёры вдумчиво и с юмором обыграли «Серебряное копытце», драматично пережили на сцене первый день Великой Отечественной войны, без прикрас показали отношения между подростками, чувственно изобразили роман между игрушечными балериной и солдатиком, создали искромётное попурри из сказок народов мира.

Впереди у ребят целая неделя занятий в театральной лаборатории, выступления на сцене, мастер-классы и, конечно же, встречи с настоящими звёздами.

В этом году делиться своими знаниями с ребятами будут преподаватель кафедры актёрского мастерства ВГИК, актриса Татьяна Бондаренко, режиссёр и художественный руководитель Нового художественного театра города Челябинска Евгений Гельфонд, актриса и член Союза театральных деятелей Российской Федерации Валерия Созонова и другие мэтры.

Татьяна Кудряшова проведёт в театральной лаборатории занятие, посвящённое документальному театру.

В предпоследний день насыщенной смены актёр «Ленкома» Антон Шагин, которого поклонники кинематографа знают по фильмам «Конёк-горбунок», «Стиляги» и многим-другим.

За всё время существования театральной смены 18 ее выпускников благополучно стали студентами профильных вузов и колледжей, где сегодня получают профессии актёров, режиссёров, а также постигают мир телевидения.