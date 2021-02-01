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В феврале жителей Челябинской области ждет трехдневная рабочая неделя

В феврале этого года у жителей Челябинской области будут шестидневная и трехдневная рабочие недели. Это связано с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

На предпоследней неделе февраля южноуральцам при пятидневной рабочей неделе придется работать шесть дней. После будет три выходных и три рабочих дня.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», - сообщают РИА Новости со ссылкой на Роструд.

При этом шестидневная неделя – с 15 по 20 февраля – будет единственная в этом году.

Напомним, 23 февраля в России празднуют День защитника Отечества. Праздник был учрежден 27 января 1922 года. В СССР изначально эту дату отмечали как «День Красной армии», с 1946 года празднику присвоили название «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы – «День Советской армии и Военно-морского флота». После распада СССР праздник стали отмечать, как «День защитника Отечества».