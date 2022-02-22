22.02.2022
Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток
22.02.2022
В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
22.02.2022
Челябинский зоопарк снял трогательные видео вышедшей из спячки Шкоды
22.02.2022
В храме близ Челябинска начались богослужения с тифлокомментарием
22.02.2022
Текслер поручил главам провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожаров
22.02.2022
Ангелы и женщины Андрея Старцева: в Челябинске открылась персональная выставка известного скульптора
В храме близ Челябинска начались богослужения с тифлокомментарием
24.01.2022
Челябинской епархии передали в дар две иконы со святой горы Афон
06.01.2022
Шестого января у православных - Сочельник
05.01.2022
Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности
08.11.2021
В Челябинск доставили икону преподобного Никифора Прокаженного, которому молятся во время эпидемий
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022