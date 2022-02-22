В храме близ Челябинска начались богослужения с тифлокомментарием

В Свято-Троицком храме села Долгодеревенское (Челябинская область) запустили новый социальный проект. Здесь решили помогать людям с нарушением зрения или его полной потерей.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, задача проекта – не только помочь в посещении богослужений инвалидам по зрению, которые живут далеко от храма. Главное – стать для таких людей «глазами». Помочь освоиться и объяснить им суть происходящего на Литургии.

На обычные службы незрячие приходят редко. Это неудивительно: без разъяснений тифлокомментатора им сложно осмыслить глубину и значение православного богослужения, представить себе красоту храма, узнать, как выглядит та или иная икона.

При этом интерес к православной вере у слепых и слабовидящих довольно силен. Поэтому долгодеревенский приход под руководством настоятеля, протоиерея Георгия Артарьяна, решил исправить положение дел. Уже две воскресные Литургии (13 и 20 февраля) прошли с тифлокомментарием. Свято-Троицкий храм в эти дни принимал гостей из общества слепых города Челябинска (жительниц поселка Шагол) и Сосновского района (жителей поселков Саккулово и Прохорово).

Добраться до Долгодеревенского гостям пришлось по-разному. Кого-то доставили неравнодушные прихожане-волонтеры. Другие приехали на «библиобусе», который выделила местная библиотека. Внутри храма незрячих сопровождал сертифицированный тифлокомментатор, который объяснял, что происходит на богослужении.

После службы настоятель пригласил гостей в трапезную. Угощал чаем с пирогами, отвечал на вопросы.

«Для полноценного сопровождения на службе людей с ограниченными возможностями (незрячих и слабовидящих) требуется специальное оборудование для углубленного ведения тифлокомментирования, – говорит благочинный Сосновского округа протоиерей Георгий Артарьян. – Но мы надеемся, что и этот вопрос может быть со временем решен».

ФОТО: Челябинская епархия