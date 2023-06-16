В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск

В июне изменится расписание ряда пригородных поездов на направлении Челябинск – Магнитогорск. Это связано с проведением путевых ремонтных работ, сообщает миндортранса региона.

Изменения затронут расписание электропоездов «Ласточка», курсирующих между Челябинском и Магнитогорском, пригородных поездов Челябинск – Карталы – Челябинск.

Пригородный поезд №6514 сообщением Магнитогорск – Карталы-1 с 20 по 23 июня и с 27 по 30 июня будет отправляться и прибывать на ст. Анненск по графику, а отправляться со ст. Анненск на девять минут раньше (в 09:15) и, соответственно, прибывать в Карталы раньше - в 09:50.

Пригородный поезд №6844 сообщением Карталы-1 – Челябинск с 19 по 22 и с 26 по 29 июня будет отправляться по графику, прибывать в 19:23 (позже на 19 мин.).

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах или на сайте миндортранса региона.