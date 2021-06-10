В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты

День России, 12 июня, выпавший в этом году на субботу, и два последующих за ним выходных – воскресенье и понедельник – повлекли за собой небольшие изменения в графике выплаты пенсий и работе почтовых отделений.

Как сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области, южноуральцы, которые получают пенсию через отделения связи «Почты России» 12-го числа, в текущем месяце получат деньги на день раньше – 11 июня.

Выплата пенсий за воскресенье, 13 июня, и понедельник, 14 июня, будет производиться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

«Если в день досрочной доставки пенсии пенсионера не окажется дома, то за получением пенсии он может обратиться в свое почтовое отделение в любой рабочий день до окончания выплатного периода, который завершается в Челябинской области 24 июня», - уточнили в региональном отделении.

В УФПС по Челябинской области пояснили, 12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных (в Москве и Санкт-Петербурге).

В предпраздничный день, 11 июня, почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы).

В воскресенье, 13 июня, почтовые отделения будут работать по обычному графику.

В понедельник, 14 июня, отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

В пресс-службе уточнили, в сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы, чтобы организовать бесперебойную и своевременную доставку пенсий и пособий.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.